Time выбрал «Человека года-2021»

Самый богатый человек в мире, предприниматель Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time, сообщается на сайте издания.

В 2020 году победителями номинации «Человек года» стали нынешние президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис. Годом ранее журнал присудил это звание экоактивистке Грете Тунберг.