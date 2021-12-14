Илон Маск собирается перерабатывать углекислый газ в ракетное топливо

Основатель компаний SpaceX и Tesla, самый богатый человек в мире по версии Forbes Илон Маск сообщил о запуске программы по использованию углекислого газа из атмосферы и переработке его в ракетное топливо. Об этом он написал в своем Twitter.
«SpaceX начинает программу по выводу CO2 из атмосферы и переработки его в ракетное топливо», — указал он.
Предприниматель отметил, что реализация подобной программы может быть полезна для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.
Днем ранее Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time. «Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец», — отметили в журнале.
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