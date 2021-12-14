Меркель неоднократно отказывала Зеленскому в снятии «блокады» с поставок оружия

Летом 2021 года Ангела Меркель, тогда еще занимавшая пост канцлера Германии, лично заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Берлин не прекратит «блокаду» продажи Киеву оружия по линии НАТО, пишет Bild со ссылкой на источники.
«Это исключено», — заявила Меркель в ответ на соответствующий вопрос, по данным присутствовавшего на встрече источника.
Министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times заявил, что Германия блокирует поставки стране вооружений через агентство НАТО по обеспечению и закупкам. Из-за этого Украине придется приобретать оружие через двусторонние соглашения с США, Великобританией, Литвой и Францией. Резников выразил обеспокоенность тем, что так Украина может не успеть получить необходимое оружие до предполагаемого вторжения России.
По данным Bild, Германия с мая 2021 года использовала механизм НАТО, чтобы не дать союзникам продавать Украине оружие. Для принятия положительного решения в агентстве НАТО по обеспечению и закупкам по каждому конкретному случаю необходимо согласие всех членов альянса, но Берлин накладывал вето на продажу вооружений Украине.
В мае поставку стране автоматов из США не поддержали также Нидерланды. «Нидерланды встали на сторону Германии против всех остальных членов НАТО по указке Берлина», — утверждает один из собеседников Bild. Он также сказал, что правительство Меркель надавило на власти соседней страны, чтобы не выглядеть единственным государством, которое выступает против продажи Украине оружия.
Bild отмечает, что к концу срока правления Меркель позиция Берлина несколько смягчилась — предположительно, из-за угрозы нападения России на Украину. В конце ноября Германия отозвала вето против продажи систем обнаружения беспилотников, десять из них Украина получит уже в этом месяце. Блокада поставок американских автоматов при этом остается в силе.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее сообщала, что прежнее немецкое правительство не захотело поставлять Украине системы ПВО, части противокорабельных ракет и корветы. По данным издания, против этого выступил министр иностранных дел Хайко Маас.
Ангела Меркель была канцлером Германии последние 16 лет. 8 декабря ее пост занял Олаф Шольц.
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