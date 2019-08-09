У Зеленского намерены устранить «лазейки» в Налоговом кодексе

Избранный депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что политсила намерена закрыть лазейки в Налоговом кодексе страны, в частности, для предотвращения уклонения от налогов физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

«Мы рассматриваем возможности, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели, до начала работы Верховной Рады, мы уже представим определенное решение», — сказал он в интервью «Украинскому радио».

По его словам, предприниматели недобросовестно используют возможности ФЛП.

«Все на ФЛП. Но эти юридические лица превышают лимиты своей деятельности за день. А это уклонение от налогообложения. Поэтому мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФЛП работать на этой системе, а с другой — исключить уклонения от налогообложения», — отметил Гетманцев.

Напомним, в феврале на сайте Минсоцполитики был опубликован законопроект, которым предлагается ввести более жесткую систему контроля над деятельностью ФЛП. В частности, проектом запрещается оформлять сотрудников как ФЛП вместо зачисления их в штат.