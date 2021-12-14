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Рада приняла закон о «Дия City»

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Рада приняла закон о «Дия City»

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект № 5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», который регулирует налоговые условия специального правового режима «Дия City».

За соответствующий документ на заседании во вторник проголосовали 285 народных депутатов.

Законом вводятся особые условия налогообложения компаний-резидентов «Дия City», доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов. В частности, резиденты спецрежима смогут по своему усмотрению выбирать, какой корпоративный налог уплачивать: налог на выведенный капитал в размере 9% или налог на прибыль (18%).

Для стимулирования инвестиций в ИТ-отрасль будут освобождены от налогообложения доходы физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще одного раза в два года, чтобы стимулировать компании реинвестировать средства в свое развитие.

Также будет действовать налоговая скидка для физлиц при покупке доли в компании-стартапе, являющейся резидентом «Дия City».

Относительно доходов работников и гиг-специалистов резидентов «Дия City» будут действовать следующие ставки налогообложения: НДФЛ — 5%, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5% (от зарплаты работника или вознаграждения гиг-работника). Если специалист получает более EUR240 тыс. в год, то весь доход выше этого лимита будет облагаться налогом на 18% НДФЛ.

Налогообложение ФЛП, которые будут сотрудничать с резидентами спецрежима, будет оставаться на уровне действующих на сегодняшний день ставок.

Также закон устанавливает переходный период с ФЛП-модели на гиг-контракты и трудовые контракты.

С 2024 года расходы компаний-резидентов на плательщиков единого налога (включая ФЛП 3 группы) не должны превышать 50%, а с 2025 года — 20%. До этих пор — никаких ограничений.

В то же время резиденты, которые будут платить налог на прибыль и чей годовой доход не превышает 40 млн грн, смогут работать с ФЛП без ограничений на все время их резидентства.

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Суммы сверх лимита для плательщиков налога на выведенный капитал будут облагаться налогом в размере 9%. Плательщики налога на прибыль все расходы на ФЛП, превышающие разрешенные 20%, должны будут включать в финансовый результат.

В то же время, компании-резиденты, которые будут платить налог на прибыль с годовым доходом не более 40 млн грн, будут сотрудничать с ФЛП без ограничений на все время резидентства.

Условия «Дия City» будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех работников компаний-резидентов.

Дия.City
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