Ученые официально зарегистрировали новый температурный рекорд в Арктике – 38 градусов

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально зарегистрировала новый температурный рекорд в Арктике. В июне прошлого года температура в российском городе Верхоянске достигла 38 градусов Цельсия. Как сообщается на сайте ВМО, эта температура была зарегистрирована во время исключительной и продолжительной сибирской волны тепла.

В течение большей части лета прошлого года температуры в арктической зоне Сибири превышали норму на 10 градусов Цельсия. Это усилило лесные пожары, вызвало масштабную потерю морского льда и сыграло свою роль в том, что 2020 год стал одним из самых теплых в истории наблюдений.

По словам Генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, этот рекорд является очередным показателем, поступившим в Архив ВМО об экстремальных погодных явлениях, и ставших тревожным сигналом изменений климата. Он добавил, что в 2020 году был также зарегистрирован температурный рекорд для Антарктики — 18,3 градуса Цельсия.

«В настоящее время исследователи ВМО работают над тем, чтобы проверить показания температуры на уровне 54,4 °C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте в мире — Долине Смерти в Калифорнии, и подтвердить новый температурный рекорд для Европы — 48,8 °C, зарегистрированный на итальянском острове Сицилия этим летом. Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлений еще никогда не проводил так много одновременных исследований», — заявил Таалас.

Арктика — один из регионов мира, который сильнее всего реагирует на изменения климата, он нагревается в два раза быстрее, чем мир в среднем. Верхоянск находится примерно в 115 километрах к северу от полярного круга, и на его метеорологической станции наблюдения за температурой ведутся с 1885 года. Он расположен в северной части Республики Саха (Якутия), находится в регионе Восточной Сибири, для которого характерен ярко выраженный сухой континентальный климат (очень холодная зима и жаркое лето).