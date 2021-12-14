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Pfizer завершил исследование препарата от коронавируса

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Pfizer завершил исследование препарата от коронавируса

Pfizer сообщил о завершении исследования противовирусного перорального препарата PAXLOVID, разработанного для лечения COVID-19. Исследование провели на 2246 взрослых.

В итоговые результаты компания включила данные первоначального этапа исследований, который показал, что PAXLOVID снижал риск госпитализации или смерти на 89% по сравнению с плацебо.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла через пресс-службу сказал, что новые опасные штаммы коронавируса, такие как «омикрон» увеличивают потребность в доступных средствах лечения. Он выразил уверенность, что если регуляторы одобрят применение PAXLOVID, он «может стать важнейшим средством, помогающим преодолеть пандемию».

В начале ноября Pfizer заявил, что этот препарат эффективен для лечения COVID-19. Этот вывод был сделан после исследования с участием 1200 заразившихся коронавирусом, у которых болезнь могла развиться по неблагоприятному сценарию. В результате для них вероятность госпитализации была более чем минимальной, в сравнении с теми, кто принимал плацебо. Из получивших лекарство никто не умер, в группе плацебо зарегистрировали десять смертей.

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В середине ноября Pfizer направил в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США запрос на разрешение применять PAXLOVID, «чтобы лечить COVID-19 при слабом или умеренном течении заболевания у пациентов с повышенным риском госпитализации или смерти». В случае одобрения PAXLOVID станет первым лекарством для лечения COVID-19 в виде пилюль.

В свою очередь администрация США заключила с Pfizer соглашение на приобретение 10 млн курсов лечения PAXLOVID для лечения COVID-19.

В конце ноября Бурла выразил уверенность, что PAXLOVID будет помогать и при заражении штаммом «омикрон».

Pfizer, Paxlovid
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