Цена газа в Европе достигла $1550 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе с открытием торгов в среду продолжила рост на фоне слабого вклада альтернативных источников энергии, увеличения цен на конкурирующих рынках и более сурового, чем ранее ожидалось, прогноза погоды в регионе.
В среду утром цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 132,995 евро за МВт.ч, то есть $1550 за тысячу кубометров. В ноябре контракт «на день вперед» торговался на TTF в среднем по $945, в декабре — $1182 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $518.
В Европе сильно снизилось производство электроэнергии из возобновляемых источников. В понедельник вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе составил лишь 10,1%, во вторник и того меньше — только 9,9% (при среднем значении 15,6% на неделе с 6-12 декабря), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.
Обновленный прогноз погоды обещает в начале следующей недели понижение температуры и ее более низкие значения, чем ожидалось ранее. В среднем декабрьская температура воздуха в Европе в декабре 2021 года складывается на уровне на 1,5-2 градуса ниже, чем годом ранее (тогда показатель находился на уровне средних значений за последние 10 лет).
Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 61,9% от их максимальной вместимости (данные на утро понедельника) — это на 16,8 процентных пункта ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
На европейское ралли не могли не ответить азиатские газовые индексы — прошлой ночью продолжил рост азиатский СПГ-индекс Platts JKM: февральский контракт прибавил сразу $42 и превысил $1500 за тысячу кубов.
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