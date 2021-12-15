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Первый космический аппарат побывал в верхних слоях атмосферы Солнца

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Первый космический аппарат побывал в верхних слоях атмосферы Солнца

Зонд NASA Parker Solar побывал в верхних слоях атмосферы Солнца. Он стал первым космическим аппаратом, так сильно приблизившимся к звезде.

«Впервые в истории космический аппарат прикоснулся к Солнцу. Зонд NASA Parker Solar пролетел через верхние слои атмосферы Солнца — ее корону, собрал данные о частицах солнечной энергии и его магнитных полях»,— говорится в сообщении NASA.

В дальнейшем зонд продолжит совершать полеты через корону атмосферы, чтобы собрать больше данных. Следующий пролет ожидается в январе 2022 года.

В NASA считают, что данные, полученные Parker, помогут метеорологам предсказывать важные изменения в космической погоде, которые могут влиять на Землю.

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NASA осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца в 2018 году, ее миссия должна продлиться семь лет.

НАСА, Солнце, Parker Solar Probe
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