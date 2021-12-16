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ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП стран еврозоны

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ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП стран еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает, что ВВП еврозоны в 2021 году вырастет на 5,1%, что немного выше сентябрьских прогнозов. Об этом заявила в четверг глава финрегулятора Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих.

«Заглядывая в будущее, мы ожидаем значительного восстановления экономики в 2022 году. Наш прогноз подразумевает рост реального ВВП в еврозоне на 5,1% в 2021 году, на 4,2% в 2022 году, на 2,9% в 2023 году и на 1,6% в 2024 году», — отметила Лагард. При этом она добавила, что по сравнению с сентябрьскими оценками, прогноз был скорректирован в сторону понижения на 2022 год и повышен на 2023 год. Осенью европейский финрегулятор прогнозировал на текущий год рост ВВП на 5%, на следующий — на 4,6%, а на 2023-й — на 2,1%.

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Вместе с тем глава ЕЦБ заметила, что в текущем году уровень инфляции в еврозоне прогнозируется на уровне 2,6%, в 2022 году — 3,2%, в 2023 году — 1,8% и в 2024 году — 1,8%. Таким образом, по словам главы ЕЦБ, это существенно выше, чем предполагали сентябрьские оценки. Предыдущий прогноз предусматривал инфляцию 2,2% в 2021 году, 1,7% в 2022-м и 1,5% — в 2023-м.

ЕЦБ, еврозона
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Четверг, 16 декабря 2021
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