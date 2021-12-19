Бали в этом году принял 45 иностранных туристов

Из-за строгих мер пограничного контроля и закрытого аэропорта индонезийская провинция Бали перешла от приема миллионов международных посетителей до 45 человек в 2021 году.
Об этом сообщает CNN.
«Это самое низкое количество иностранных туристов, которые мы когда-либо регистрировали», — сказал Ньоман Геде Гунадика, глава отдела туризма провинции Бали.
Это двузначное число относится к периоду с января по октябрь 2021 года и было подтверждено Центральным статистическим бюро Бали.
Поскольку международный аэропорт острова Нгурах-Рай (DPS) в Денпасаре почти весь год закрыт для международных рейсов, почти все эти 45 туристов приехали на частных яхтах.
Для сравнения, в 2019 году Бали регистрировало 6,2 млн международных туристов, а в 2020 году — 1,05 млн.
Несмотря на то, что аэропорт официально открылся для международных рейсов 14 октября, до сих пор выполнялись только внутренние рейсы в аэропорт и из него, в основном из столицы Индонезии Джакарты.
Как сообщает издание, чтобы приехать на Бали, иностранные туристы должны соблюдать строгие правила въезда в связи с коронавирусом.
По прибытии на территорию страны необходимо пройти общеобязательный карантин сроком 10 суток (самоизоляция проходит в одной из гостиниц, определенных Правительством Республики Индонезия, за свой счет).
Также необходимо получить бизнес-визу стоимостью 300 долларов США (в настоящее время туристических виз нет), пройти несколько ПЦР-тестов и приобрести специальную медицинскую страховку. Кроме того, стоимость авиабилетов выше, чем обычно, из-за отсутствия прямых рейсов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016