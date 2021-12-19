Бали в этом году принял 45 иностранных туристов

Из-за строгих мер пограничного контроля и закрытого аэропорта индонезийская провинция Бали перешла от приема миллионов международных посетителей до 45 человек в 2021 году.

Об этом сообщает CNN.

«Это самое низкое количество иностранных туристов, которые мы когда-либо регистрировали», — сказал Ньоман Геде Гунадика, глава отдела туризма провинции Бали.

Это двузначное число относится к периоду с января по октябрь 2021 года и было подтверждено Центральным статистическим бюро Бали.

Поскольку международный аэропорт острова Нгурах-Рай (DPS) в Денпасаре почти весь год закрыт для международных рейсов, почти все эти 45 туристов приехали на частных яхтах.

Для сравнения, в 2019 году Бали регистрировало 6,2 млн международных туристов, а в 2020 году — 1,05 млн.

Несмотря на то, что аэропорт официально открылся для международных рейсов 14 октября, до сих пор выполнялись только внутренние рейсы в аэропорт и из него, в основном из столицы Индонезии Джакарты.

Как сообщает издание, чтобы приехать на Бали, иностранные туристы должны соблюдать строгие правила въезда в связи с коронавирусом.

По прибытии на территорию страны необходимо пройти общеобязательный карантин сроком 10 суток (самоизоляция проходит в одной из гостиниц, определенных Правительством Республики Индонезия, за свой счет).

Также необходимо получить бизнес-визу стоимостью 300 долларов США (в настоящее время туристических виз нет), пройти несколько ПЦР-тестов и приобрести специальную медицинскую страховку. Кроме того, стоимость авиабилетов выше, чем обычно, из-за отсутствия прямых рейсов.