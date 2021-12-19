Штамм омикрон скоро станет доминирующим в США

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предсказал, что в ближайшие несколько недель штамм коронавируса «омикрон» станет доминирующим в США, жители страны столкнутся с множеством случаев заражений, «пробивающих» иммунитет.

Ученый призвал к ревакцинации, выразив надежду, что она если и не защитит от заражения, то обеспечит «очень, очень легкое» течение болезни.

«Мы можем ожидать, что в следующие несколько недель... вариант „омикрон“, скорее всего, станет доминирующим в нашей стране. Будет множество заражений, пробивающих иммунитет. Это наверняка», — сказал Фаучи телеканалу NBC.

В преддверии рождественских и новогодних праздников ученый сказал, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и ревакцинировавшиеся бустерной дозой, могут чувствовать себя в относительной безопасности, собираясь семьей и празднуя с соседями, если те приняли те же меры предосторожности.

Фаучи добавил, что очень обеспокоен за тех, кто до сих пор не вакцинировался. «Они очень уязвимы. Мы столкнулись с высокотрансмиссивным вирусом», — сказал он.

Американские власти ранее признали, что существующие вакцины в разы менее эффективны против штамма «омикрон» в сравнении с исходным вариантом коронавируса, однако бустер, по их оценкам, должен восстанавливать иммунную защиту организма.