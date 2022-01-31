Бали начнет принимать туристов

Индонезийский остров Бали откроется для иностранных туристов с 4 февраля. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.
«Правительство заявило, что оно вновь разрешит въезд на Бали из-за рубежа с 4 февраля 2022 года», — приводит в понедельник слова министра агентство Антара. Сообщается, что данное решение призвано помочь восстановлению экономики индонезийского острова, пострадавшей от пандемии COVID-19.
Министр также сообщил, что руководство Индонезии приняло решение сократить срок пребывания на карантине для полностью привитых туристов с семи до пяти дней.
По данным индонезийского Минздрава, за последние сутки в старне коронавирус выявили у 10 тыс. жителей, 17 человек умерли. Всего за время пандемии в Индонезии, в которой проживают 270,2 млн человек, зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 144 тыс. человек умерли, более 4,1 млн пациентов выздоровели.
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