В случае выборов в Раду попали бы восемь партий

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, то наибольшую поддержку получила бы партия «Слуга народа», говорится в опросе Социологической группы «Рейтинг».
Так, за «слуг» готовы проголосовать 19,1% украинцев, которые определились с выборами и пойдут на выборы.
За «Европейскую солидарность» готовы отдать свой голос 13,5% опрошенных, а за «Батькивщину» — 11,2%. Еще 10,5% проголосовали бы за «Оппозиционную платформу — За жизнь».
Партию «Сила и честь» готовы поддержать 7,3% респондентов, а партию Дмитрия Разумкова «Розумна политика» — 6,2%. За «Украинскую стратегию Гройсмана» проголосовали бы 6%. Еще 5,6% готовы отдать голоса за партию Мураева «Наши».
Не преодолели бы 5% проходной барьер:
«Радикальная партия» — 4,2%;
«УДАР Виталия Кличко» — 3,8%;
партия Шария — 3,4%;
ВО «Свобода» — 3,0%.
Опрос был проведен 14-16 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опросили 2000 респондентов методом опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) во всех регионах кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
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