В случае выборов в Раду попали бы восемь партий

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, то наибольшую поддержку получила бы партия «Слуга народа», говорится в опросе Социологической группы «Рейтинг».

Так, за «слуг» готовы проголосовать 19,1% украинцев, которые определились с выборами и пойдут на выборы.

За «Европейскую солидарность» готовы отдать свой голос 13,5% опрошенных, а за «Батькивщину» — 11,2%. Еще 10,5% проголосовали бы за «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Партию «Сила и честь» готовы поддержать 7,3% респондентов, а партию Дмитрия Разумкова «Розумна политика» — 6,2%. За «Украинскую стратегию Гройсмана» проголосовали бы 6%. Еще 5,6% готовы отдать голоса за партию Мураева «Наши».

Не преодолели бы 5% проходной барьер:

«Радикальная партия» — 4,2%;

«УДАР Виталия Кличко» — 3,8%;

партия Шария — 3,4%;

ВО «Свобода» — 3,0%.

Опрос был проведен 14-16 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опросили 2000 респондентов методом опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) во всех регионах кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.