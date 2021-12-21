Цена газа в Европе уже превысила $2100

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов продолжает бить исторические рекорды и уже превысила $2 100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 120 за 1 тыс. куб. м, или €181,47 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

К настоящему времени стоимость газа ускорила рост до $2 145 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, цена газа в Европе за день выросла уже более чем на 25%.

Накануне «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.

«Газпром» также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на аукционе в понедельник.