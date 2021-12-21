Разумков способен победить Зеленского на президентских выборах, - опрос

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков победил бы нынешнего президента Владимира Зеленского во втором туре выборов президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг».
Если бы во втором туре выборов президента Украины были бы Зеленский и Разумков, среди тех, кто будет голосовать, действующего главу государства поддержали бы 28%, а Разумкова — 31,1%. Против обоих проголосовали бы 26,5%, затруднились ответить — 14,4%.
Во всех других конфигурациях во втором туре побеждает Зеленский (если с ним во второй тур проходят лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко).
Опрос был проведен 28 ноября — 10 декабря методом индивидуального интервью face-to-face. Было опрошено 10 000 респондентов. Стандартное отклонение 0,6 — 1%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016