ВАКС заочно арестовал бывшего главу правления Приватбанка Дубилета

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета, который сейчас живет в Израиле.
«Следственный судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и 22 декабря 2021 года избрал бывшему главе «ПриватБанка» меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение об его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске», - сообщили в телеграм-канале НАБУ.
Там напомнили, что бывший глава правления подозревается в растрате средств «ПриватБанка». Он – один из пяти подозреваемых по этому делу и сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат и так называемой аккредитивной схемы, из-за которой «ПриватБанк» потерял 314,9 млн дол. США (8,2 млрд. грн. по курсу НБУ). В целом по этим двум эпизодам речь идет о 8,3 млрд грн, выведенных из-за мошеннических схем. Следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления.
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