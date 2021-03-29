Бывшего главу ПриватБанка объявили в розыск

Бывшего главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.
Об этом СМИ сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.
«Детектив вынес постановление об объявлении Александр Дубилет в розыск», — заявил он.
Отметим, ранее в СМИ появлялась информация о том, что бывшие топ-менеджеры банка проживают в Австрии и Швейцарии.
Напомним, в феврале Дубилету объявили подозрение по делу о растрате 136 млн гривен «ПриватБанка» путем злоупотребления служебным положением. До этого в Киеве по этому делу посадили самолет с его бывшим заместителем Владимиром Яценко, когда он пытался вылететь в Австрию. Его отпустили под залог более 52 млн гривен.
В марте НАБУ объявило Дубилету новое подозрение — на этот раз в причастности к растрате 8,2 млрд гривен. По данным следствия, он накануне самой национализации якобы распорядился вывести деньги на счета связанного с банком юридического лица. На имущество Дубилета и других фигурантов наложен арест.
Во втором деле фигурируют экс-замглавы правления Людмила Шмальченко и бывшая начальница департамента межбанковских операций, которым избраны меры пресечения в виде залога.
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