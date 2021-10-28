ВАКС разрешил заочное расследование в отношении Дубилета

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего главы правления «Приватбанка», сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
«28 октября 2021 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего главы правления «ПриватБанка», — говорится в сообщении в Telegram‑канале САП.
В суде отметили, что указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины.
Решение Высшего антикоррупционного суда обжалованию не подлежит.
В свою очередь Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram сообщил, что экс-глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет принимал участие в заседании в режиме видеоконференции.
«Он продемонстрировал украинский и израильский паспорт. В Украину банкир возвращаться не собирается, потому что здесь ему якобы „угрожает опасность“», — сказано в сообщении.
Как сообщалось, в ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания «ПриватБанка» неплатежеспособным, глава правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка свыше 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с «ПриватБанком».
Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в канун его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств «Приватбанка», организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с банком компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и прикрытия совершенного преступления.
Общая сумма ущерба достигает более $314 млн, что согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16.12.2016 составляет 8 281 448 814,81 гривен.
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