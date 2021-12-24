Япония присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Япония не отправит чиновников на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. Об этом объявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
Японские спортсмены примут участие в Играх, как и планировалось. В Пекин также поедут главы национального Олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио.
Таким образом, Япония присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. Однако Мацуно подчеркнул, что страна не использует такой термин.
Мацуно добавил, что для Японии свобода и права человека — одни из ключевых ценностей. Токио отказался от планов отправить высокопоставленных чиновников на Олимпиаду в Пекине, поскольку Китай «не защищает эти ценности», отметил он.
В начале декабря США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине в 2022 году, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. США объяснили решение в том числе преступлениями против человечности в Синьцзяне и другими нарушениями прав человека. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что Вашингтон проинформировал о своем решении союзников, однако они сами вправе решить, как им поступить в отношении предстоящих Игр.
Позже к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине присоединился еще ряд стран, в том числе Канада, Великобритания и Австралия.
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