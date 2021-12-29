США призывают завершить выборы руководства САП

США призывают членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вернуться к работе и принять правильное решение для народа Украины, сообщает посольство США в Украине.
«США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу», — сказано в сообщении посольства в Twitter.
Ранее конкурсная комиссия по избранию руководителя САП после обсуждений и череды безрезультатных голосований за проекты решений по утверждению результатов конкурса и победителей завершила заседание, так и не утвердив результаты конкурса, по которым детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП.
Поддержку не получил и проект решения, предложенный главой комиссии Екатериной Коваль, которым предлагалось утвердить результаты прохождения конкурса, общий рейтинг, кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко для занятия должности руководителя САП и направить на согласование в Офис генерального прокурора.
Коваль пояснила, что направляла в Офис генпрокурора документы на подтверждение прохождения проверки кандидатур, но ответа пока не поступило.
Таким образом, победители конкурса есть, но технически, путем голосования, не утверждены результаты конкурса.
Заседание 24 декабря завершилось, дата следующего не обозначена.
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