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В Японии делают вакцину с пожизненной защитой от COVID

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В Японии делают вакцину с пожизненной защитой от COVID

Японские ученые работают над созданием вакцины от коронавируса, которая давала бы людям пожизненный иммунитет от COVID-19, фармацевтическая компания Nobelpharma намерена провести ее клинические испытания в 2023 году. Об этом сообщил изданию Japan Times исследователь Токийского института медицинский исследований Митинори Кохара.

Используемые в настоящее время вакцины дают временный иммунитет от коронавируса, для поддержания которого необходима ревакцинация.

После начала пандемии весной 2020 года группа ученых под руководством Кохары стала изучать возможность использования разработанной в 1796 году вакцины от оспы для создания прививки от COVID-19. Ученые выбрали этот образец из-за того, что в его основе лежит неопасный для человека вирус коровьей оспы, прививка доказала эффективность и является однокомпонентной. Исследователи начали работать над созданием рекомбинантного вируса вакцины со спайковым белком вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, в апреле 2020 года.

«Эксперименты на зараженных птичьим гриппом мышах продемонстрировали высокий уровень антител, который поддерживался более 20 месяцев или на протяжении практически всей жизни мыши. Все зараженные и вакцинированные мыши выжили, невакцинированные умерли», — рассказал изданию ученый.

Опыты на макаках подтвердили способность вакцины формировать защиту от пневмонии. Также исследователи обнаружили, что количество вируса в легких привитых животных снижалось до отметки ниже определяемого уровня после семи дней с момента заражения.

По словам ученого, японская фармацевтическая компания Nobelpharma запланировала проведение первой и второй стадий клинических испытаний вакцины на 2023 год, в них примут участие от 150 до 200 добровольцев, как вакцинированных имеющимися вакцинами от COVID-19, так и переболевших.

«Если клинические испытания будут успешными, то сразу же начнется их третья фаза, цель выхода на рынки — самое раннее в 2024 году», — сказал Кохара.

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По его словам, разрабатываемая вакцина может быть двухкомпонентной. Она эффективна и после одной дозы, однако две дозы, сделанные с интервалом в три недели, увеличивают количество нейтрализующих вирус антител в десять раз.

Кохара отметил, что у его прививки может быть меньше побочных эффектов, так как она разрабатывается на основе вакцины от оспы, которая известна уже более двух столетий.

Япония, вакцина
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