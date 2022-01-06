В Раду внесен законопроект о повышении оклада полицейским до 24 тысяч

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается привязать зарплату полицейского к 10 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц, установленных на 1 января, что в 2022 году составляет 24 тыс 810 грн.

Законопроект зарегистрирован под № 6506-1 в четверг группой из 39 народных депутатов фракции «Слуга народа» и одного — от группы «Довира».

Он предлагает дополнить ст.94 закона «О национальной полиции» четырьмя пунктами, один из которых гласит: «Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) вузов со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских».

При этом предусматривается, что денежное довольствие полицейских должно состоять из должностного оклада, доплаты за специальное звание, надбавки за выслугу лет, доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, доплаты за научную степень и/или ученое звание, премии (не более 30% должностного оклада). Ежемесячная надбавка за выслугу лет при наличии стажа службы в полиции от 1 до 2 лет предлагается в размере 5%, а свыше 25 лет — 50% должностного оклада.

«Денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего исполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции», — говорится в пункте, которым законопроект предлагает дополнить закон о Нацполиции.

Как сообщалось, закон о государственном бюджете Украины устанавливает в 2022 году прожиточный минимум с 1 января — 2393 грн, с 1 июля — 2508 грн, с 1 декабря — 2589 грн, в частности, для трудоспособных граждан: с 1 января — 2481 грн, с 1 июля — 2600 грн, с 1 декабря — 2684 грн. Одновременно документ предусматривает повышение размера минимальной заработной платы с 1 октября до 6,7 тыс. грн по сравнению с нынешними 6,5 тыс. грн.