Власти Казахстана сообщили о гибели 18 силовиков

Число сотрудников правоохранительных органов Казахстана, погибших в результате столкновений с участниками массовых беспорядков, возросло до 18. Об этом сообщили в четверг в Министерстве внутренних дел Казахстана.

«Погибло 18 сотрудников силовых структур. Пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии», — приводит агентство Тенгриньюс в Telegram-канале данные МВД страны. За время пресечения беспорядков задержано 2 298 человек.

Ранее в комендатуре Алма-Аты сообщили, что в городе в результате столкновений погибли 13 сотрудников силовых структур.

В четверг казахстанские военнослужащие в Алма-Ате через громкоговорители потребовали от участников беспорядков покинуть площадь Республики и предупредили, что откроют огонь. После этого началась стрельба. Очевидцы сообщают, что в результате есть погибшие.