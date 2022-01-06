Власти Казахстана снизили цены на топливо

В Казахстане на 180 дней ввели госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение правительства.

Предельные цены на автомобильный газ установлены:

в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях — 50 — 55 тенге (около 3,5 грн.) за литр;

в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях — 60 — 65 тенге (около 4 грн.) за литр.

в Алма-Ате — 65 тенге (около 4 грн.) за литр.

в Нур-Султане — 70 тенге (около 4,5 грн.) за литр.

Также временно ограничены цены на бензин:

АИ-80 — 89 тенге (6,7 грн.) за литр;

АИ-92 и АИ-93 — 182 тенге (11,5 грн.) за литр;

АИ-95 — 215 тенге (13,5 грн.) за литр.

В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельная цена на дизель установлена на уровне 260 тенге (16,5 грн.), в остальных регионах Казахстана — 240 тенге (15 грн.) за литр.