В Алма-Ате военные отбили центральную площадь и админздания

Военные полностью зачистили в четверг площадь Республики в Алма-Ате. Как передают СМИ с места событий, многие участники акций протеста разбежались вскоре после того, как прогремели первые выстрелы.

Очевидцы сообщают о раненых и убитых, но официального подтверждения информации о погибших нет.

По данным телеканала «Хабар-24», освобождены акимат (городская администрация) и бывшая резиденция главы государства.

Большое количество военных и техники остается на площади.

Малочисленные протестующие все еще находятся на близлежащих улицах. Если они слишком близко подходят к площади, военные открывают огонь.