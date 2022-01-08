Госдеп опроверг планы по отводу войск из Восточной Европы

Сообщения о том, что США рассматривают варианты отвода войск из Восточной Европы, которые ранее публиковали СМИ, неверны, заявил в Twitter официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Неверно, что администрация разрабатывает варианты отвода войск США из Восточной Европы, готовясь к переговорам с Россией на следующей неделе», — написал он. Прайс также добавил, что в Госдепе сообщали об этом телеканалу NBC, который первым опубликовал новость.

Соответствующая публикация вышла 7 января. В ней NBC со ссылкой на источники писал, что США считают возможным обсудить с Россией сокращение численности своих войск в странах Балтии и Польше. Также могут быть затронуты вопросы сокращения масштабов военных учений, проводимых обеими сторонами, и своевременного уведомления о движении войск.

При этом источники NBC подчеркивали, что любой пересмотр военного присутствия США в Восточной Европе будет возможен только при условии ответных шагов со стороны Москвы.

После публикации статьи телеканал добавил в нее комментарий представителя Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн, которая также опровергла планы по сокращению военного контингента. По ее словам. администрация США не обсуждает с Россией количество войск, дислоцированных в Балтии и Польше.

Переговоры о контроле над вооружениями и о ситуации в Украине между Россией и США пройдут 10 января. Через два дня состоится первое за 2,5 года заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — переговоры России и ОБСЕ.