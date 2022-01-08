NYT показала расположение российских войск у границы с Украиной

The New York Times составила и опубликовала карту, на которой показала, по ее данным, расположение российских войск вдоль границы с Украиной. Эти войска, пишет газета, угрожают эскалацией конфликта с нашей страной и потенциально «могут открыть новый фронт». По информации газеты, они окружают Украину с трех сторон.

На карте указаны род войск, их численность, виды техники. Газета поясняет, что составила карту на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

По данным западных и украинских чиновников, у границы с Украиной сейчас находятся 100 тыс. военных. Однако, по оценкам спецслужб США, Кремль разработал военную операцию с участием 175 тыс. военных, пишет NYT. Издание также отмечает, что, по мнению аналитиков, пока неясно, планирует ли Москва вторгнуться на территорию Украины. При этом, отмечают они, сейчас Россия находится «на пути» к получению всего необходимого для начала вторжения.

На карте The New York Times указаны десять основных скоплений российских войск в пределах досягаемости украинской границы. Почти все они, по данным издания, включают артиллерию, тяжелую технику и танки.

Две группы войск, по данным NYT, расположены у границы с Беларуссью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область). Еще три группы расположились недалеко от Воронежа, указано на карте. Эти войска, указывает NYT, могут непосредственно угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Еще одна группа дислоцирована в районе Волгограда, две — у границы с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками, отмечает издание. Еще два расположения военных, по ее данным — у города Кореновск (Краснодарский край, только артиллерия) и на территории Крыма.

NYT со ссылкой на аналитиков отмечает, что перед развертыванием масштабной операции России, скорее всего, потребуется подтянуть резерв военных, а также инфраструктуру, например, полевые госпитали, которые сейчас отсутствуют у границы с Украиной. При этом она пишет, что сделать это можно будет довольно быстро.

Ряд западных СМИ весной и осенью публиковал статьи, в которых они допускали, что Россия готовится вторгнуться на территорию Украины. Такие заявления делали и официальные лица стран Запада. Вашингтон, например, неоднократно выражал беспокойство и предупреждал Москву о последствиях.

Россия в свою очередь отрицала планы напасть на Украину.