В Киев вылетел пассажирский самолет из столицы Казахстана

Пассажирский самолет из Нур-Султана вылетел в Киев, прибытие ожидается в 20.58, свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта «Борисполь».

Рейс выполняют совместно авиакомпании Air Astana и «Международные авиалинии Украины».

Согласно данным сайта FlightAware, самолет Airbus A320 вылетел из столицы Казахстана в 20.19 по местному времени.

В минувшие дни между Украиной и Казахстаном возникли проблемы с авиасообщением из-за ситуации в стране.