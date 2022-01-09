Блинкен заявил о пистолете, который Россия приставила к голове Украины

США не ожидают прорыва на переговорах с Россией на следующей неделе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен ABC News.

«Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какой-то прорыв», — сказал он. Он отметил, что трудно ждать каких-то подвижек, когда «Россия приставила оружие к голове Украины» и у ее границ сосредоточили «100 тыс. военнослужащих» с возможностью удвоения численности в короткие сроки.

Условиями для достижения «реального прогресса» он назвал деэскалацию и устранение всех опасений с обеих сторон.

Как сообщал Белый дом, 10 января состоятся переговоры Москвы и Вашингтона, 12 января — заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — встреча представителей России и ОБСЕ.