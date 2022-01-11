Медики и работники коммунальных предприятий будут обязаны пройти вакцинацию от COVID-19

Медики и работники коммунальных предприятий, учреждений и организаций войдут в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на министра Виктора Ляшко, соответствующий приказ вступит в силу с 31 января.
Согласно документу, список подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19 дополнят работники органов местного самоуправления, медучреждений государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Работники этих учреждений, которые до 31 января не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
«Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого», — уточнили в Минздраве.
По словам Ляшко, необходимость расширения перечня профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19, обусловлена, в частности, распространением случаев заболевания, вызванных штаммом «омикрон».
«Количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна», — сказал он.
Ранее медики страны не были включены в перечень профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016