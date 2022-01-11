Медики и работники коммунальных предприятий будут обязаны пройти вакцинацию от COVID-19

Медики и работники коммунальных предприятий, учреждений и организаций войдут в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на министра Виктора Ляшко, соответствующий приказ вступит в силу с 31 января.

Согласно документу, список подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19 дополнят работники органов местного самоуправления, медучреждений государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые до 31 января не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

«Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого», — уточнили в Минздраве.

По словам Ляшко, необходимость расширения перечня профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19, обусловлена, в частности, распространением случаев заболевания, вызванных штаммом «омикрон».

«Количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна», — сказал он.

Ранее медики страны не были включены в перечень профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19.