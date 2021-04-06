Зеленский поговорил с премьером Канады про обострение на Донбассе и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Зеленский проинформировал премьер-министра Канады о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, что приводят к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России.

«За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 — в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины», — отметил президент.

Так, Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Также Зеленский просит Канаду помочь с получением Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. По его мнению, Оттава может взять на себя лидерскую роль в этом процессе.

«Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей», — отметил Зеленский.

Он также пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа и на празднование 30-летия независимости Украины.