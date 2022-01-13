Зеленский хочет испортить жизнь олигархам и за границей

Президент Владимир Зеленский поручил отработать механизм, позволяющий обеспечить исполнение введенных для олигархов ограничений и за границей. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире парламентского телеканала «Рада».
«Одна из задач, которую поставил президент на последнем заседании СНБО — это отработать механизм взаимодействия с нашими международными и иностранными партнерами, чтобы этот статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в пределах нашей страны. Чтобы наши партнеры тоже реагировали, тоже устанавливали дополнительный контроль по активам и деятельности таких лиц за рубежом», — сказал Малюська.
Он добавил, что, таким образом, статус олигарха автоматически приведет к появлению для таких лиц препятствий при ведении бизнеса за рубежом. «Мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано», — подчеркнул министр.
Малюська напомнил, что отведенный шестимесячный срок для избавления от определенных законом признаков олигарха истекает 7 мая, после чего начнется сбор информации о них и подготовка проектов решений СНБО с предоставлением бизнесменам возможности возразить против присвоения им такого статуса.
Напомним, Зеленский 5 ноября подписал инициированный им ранее и принятый в парламенте 23 сентября закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Документ предлагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения их в реестр и последствий этого, введение декларирования публичными служащими контактов с теми, кто находится в реестре.
Документ также дает определение олигарха. К ним отнесены лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Им запрещено делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации. Документ вступит в силу через полгода и будет действовать 10 лет.
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