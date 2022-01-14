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Украина обошла Россию в рейтинге гражданств для состоятельных людей

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Украина обошла Россию в рейтинге гражданств для состоятельных людей

В рейтинге лучших гражданств для состоятельных людей Россия заняла 82-ю строчку, уступив Казахстану, Армении и Украине (78, 79 и 80 места соответственно). Соответствующий доклад представила консалтинговая компания CS Global Partners, специализирующаяся на предоставлении резидентства и гражданства через инвестиции.

При составлении рейтинга учитывались интервью и фокус-группы с жителями 187 стран и экспертами в сфере гражданства, а также опрос более 500 состоятельных инвесторов. Все страны оценивали по пяти критериям — безопасность, экономические возможности, качество жизни, глобальная мобильность, финансовая свобода.

Согласно рейтингу, лучшими странами были признаны Швейцария, Дания и Финляндия, Норвегия и Швеция. США заняли 67 место рейтинга, а Китай — 76 место. На последних строчках расположились Сомали, Йемен и Южный Судан.

В то же время в России хуже всего обстоит ситуация с безопасностью и финансовыми свободами. По первому параметру она разделила 153-е место с Пакистаном, по второму — осталась на 76-м. Наиболее высокую оценку соседняя страна получила за экономические возможности — 38-е место, а по качеству жизни и глобальной мобильности РФ поместили на 49-е и 56-е место.

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Ранее эксперты консалтинговой компании Henley & Partners представили рейтинг паспортов мира по количеству безвизовых направлений, согласно которому Украина тоже опередила Россию. Украина занимает в рейтинге 35-е место, а Россия — 46-е.

Россия, гражданство
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