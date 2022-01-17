Еще две страны решили присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Власти Нидерландов и Дании решили присоединиться к «дипломатическому бойкоту» зимней Олимпиаде в Пекине, сообщили европейские СМИ.

При этом причины решений у стран разные. Нидерланды не отправят правительственную делегацию на Игры, поскольку Китай решил не пускать на соревнования иностранных зрителей: соревнования смогут посещать только местные жители.

Дания же пошла на такой шаг, чтобы выразить протест против нарушений прав человека, в которых Запад обвиняет китайские власти. Ранее аналогичные решения приняли, в частности, США, Япония, Великобритания, Канада.

«Дипломатический бойкот» означает, что та или иная страна не отправляет на соревнования представителей своего руководства. При этом спортсмены в Играх участие принимают.