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Ирак в 2022 году завершит выплаты Кувейту за вторжение в эмират

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Ирак в 2022 году завершит выплаты Кувейту за вторжение в эмират

Иракские власти в следующем году окончательно выплатят компенсацию Кувейту за вторжение в этот эмират, предпринятое войсками бывшего президента Ирака Саддама Хусейна в августе 1990 года. Об этом во вторник заявил финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех.

«В начале следующего года Багдад полностью завершит выплаты Кувейту, установленные Советом Безопасности ООН из-за вторжения Ирака в соседний эмират в 1990 году», — указал советник главы иракского правительства, слова которого привело иракское информационное агентство INA. Салех отметил, что «файл, связанный с компенсацией Кувейту, будет закрыт навсегда».

Салех сообщил, что в конце октября иракское правительство перевело Кувейту $490 млн в рамках программы компенсации. Оставшуюся часть, которая оценивается в $629 млн, добавил советник иракского премьера, Багдад намерен выплатить в начале 2022 года.

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В марте 1991 года по решению Совета Безопасности ООН был создан специальный комитет по рассмотрению компенсационных требований к Ираку после его вторжения в Кувейт. По решению указанного комитета, Ирак в общей сложности должен был выплатить международным организациям, а также кувейтским юридическим и физическим лицам около $52,4 млрд.

Ирак, Кувейт
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