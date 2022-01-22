США поставят Украине пять вертолетов Ми-17

Администрация США сообщила Конгрессу о намерении предоставить Украине пять вертолетов Ми-17, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

«19 января администрация США сообщила Конгрессу о намерении предоставить Украине пять вертолетов Ми-17, которые находятся в запасах Министерства обороны США и могут быть доставлены в рамках программы Excess Defense Articles», — приводит слова Псаки посольство США в Украине.

Ранее о том, что американская администрация оповестила конгресс о намерении поставить в Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, сообщала The Wall Street Journal. Отмечается, что изначально они предназначались для военных Афганистана и ремонтировались в Украине. Кроме того, администрация США разрешила странам Балтии поставить в Украину противотанковые комплексы Javelin, а также зенитные ракеты Stinger.