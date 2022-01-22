МИД требует от правительства Германии опровергнуть слова о Крыме

Министерство иностранных дел Украины требует публичного опровержения правительством Германии высказываний командующего Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шенбаха относительно Крыма, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подвешивают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации с безопасностью в Европе», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в субботу.

Он подчеркнул, что в МИД Украины считают категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шенбаха.

Ранее командующий Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что «Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется».