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Великобритания может поддержать отключение РФ от SWIFT

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Великобритания может поддержать отключение РФ от SWIFT

Правительство Великобритании активно разрабатывает новые санкции в отношении России на случай ее вторжения в Украину. Об этом сообщила в субботу газета Daily Telegraph, по информации которой кабинет министров Соединенного Королевства рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

«Все правительство активизирует подготовку: департаменты и спецслужбы проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, чтобы попытаться устранить нынешнюю угрозу и подготовиться к любой эскалации», — цитирует издание источники, близкие к британскому премьер-министру Борису Джонсону.

«Великобритания работает с привлечением НАТО и в тесной координации с США, чтобы придать законную силу политике диалога и сдерживания, ища дипломатический путь, но готовя пакет санкций, которые поразят экономику России в самое сердце, если дипломатия не сработает», — сказал один из собеседников газеты.

Она уточняет, что британские послы получили указания продвигать идею введения ослабляющих Россию экономических рестрикций, если ситуация вокруг Украины усугубится.

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Как отмечает в связи с этим издание, Джонсон считает, что новые санкции должны коснуться и газопровода «Северный поток — 2». Daily Telegraph добавляет, что он намерен провести телефонные переговоры с лидерами Группы семи, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, для согласования адресных мер, нацеленных против бизнесменов, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина. Их имена не раскрываются.

По утверждению источников, близких к Джонсону, он опасается, что некоторые из мировых лидеров могут не осознавать в должной мере, насколько ухудшается ситуация на украинской границе, или не до конца понимают угрозу, исходящую от России.

Великобритания, SWIFT, отношения с Россией
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