Закарпатье построит дорогу, соединяющую регион со Львовской областью

В пределах Закарпатской области будет построена новая дорога, которая соединит регион со Львовской областью, сообщил первый заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации Мирослав Билецкий.
«На Закарпатье построят новую дорогу, которая соединит Закарпатскую область и Львовскую», — написал он на своей странице в Facebook.
Дорога будет создана в рамках проекта Малый Карпатский круг. Протяженность новой дороги по маршруту Верхний Студеный — граница Закарпатской и Львовской областей составит 4,2 км. Ориентировочная стоимость реализации проекта — 500 млн грн.
«Чтобы запустить проект строительства дороги, в области провели геодезическую съемку, утвердили детальные планы территории, присвоили кадастровые номера для дальнейшего изъятия земельных участков, направили обращение в Закарпатское областное управление лесного и охотничьего хозяйства относительно согласия на изъятие земли», — рассказали в ОГА.
После завершения работ Закарпатская область получит пятый перевал.
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