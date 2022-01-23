В Закарпатской области лавиной накрыло группу туристов

Группу туристов в воскресенье накрыло лавиной вблизи поселка Воловец на горной долине Боржава (склон горы Плай, Закарпатская обл.), в результате чего один из них получил травму, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«23 января в 11:18 дежурному СПСЧ АСО СН ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области и в приложение „Спасение в горах“ поступило сообщение „SOS“, что на горной долине Боржава (склон г. Плай) близ пгт Воловец во время спуска группы туристов из 9 человек произошло сход лавины, в результате чего частично снегом засыпало 5 туристов», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что туристы откопались самостоятельно, однако один из них пострадал в результате схода лавины и нуждается в транспортировке.
«Для помощи привлечены горные спасатели с. Н. Ворота и с. Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники. Связь с туристами поддерживается», — подчеркивают в ГСЧС.
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