«Дело не в Украине»: Блинкен рассказал, почему нельзя уступать России

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Запад вынужден жестко реагировать на политику России в отношении Украины и других стран региона во избежание негативных последствий глобального масштаба.
Он обвинил Россию в нарушении фундаментальных принципов международных отношений, приведя в пример действия Москвы в отношении Украины, Грузии, Молдовы.
Блинкен сказал, что «даже если отставить в сторону наши озабоченности, касающиеся Украины, ее право на независимость (...), то существуют фундаментальные принципы международных отношений», которые предусматривают сохранение мира, безопасности, предотвращение конфликтов.
«Если мы позволим нарушать эти базовые принципы международных отношений, мы откроем ящик Пандоры, и это станет угрозой всему миру. Это вернет нас во времена разобщения, конфликтов и даже чего-то худшего, чего мы стремились избегать многие годы. Поэтому ставки выше, чем судьба Украины, выше, чем отношения Европы с Россией, США с Россией. Это может иметь глобальные последствия», — подчеркнул он.
Нынешнюю политику Москвы в отношении Украины он объяснил тем, что Россия «боится потерять ее навечно», поскольку Киев «следует по пути реформ и демократии».
Блинкен в очередной раз предупредил о существовании у России в отношениях с Западом «двух путей»: дипломатии и «последствий в случае вторжения в Украину».
Он сказал, что США и их союзники «привержены» первому, именно этому и были посвящены недавние переговоры с Россией.
Госсекретарь напомнил, что на этой неделе Вашингтон, а также НАТО должны дать ответы на высказанные Россией озабоченности.
Реакция Москвы на эти документы покажет, видит ли Россия возможность продолжения дипломатического процесса, подчеркнул он.
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