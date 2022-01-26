МВД собирается проводить массовые учения для гражданского населения

Министерство внутренних дел Украины проведет тренировки для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в разных регионах страны, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

«К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы Госслужбы по ЧС, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах», — рассказал Монастырский на встрече с представителями ветеранских организаций.

Он также отметил, что в Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

И.о. главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что ГСЧС уже начала подготовку к этим учениям.

«В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, для того чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. В итоге мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты», — отметил Крук.