США призвали своих граждан в Украине рассмотреть возможность покинуть страну

Посольство США в Украине призывает американских граждан, находящихся на территории Украины, рассмотреть в настоящее время возможность отъезда из страны в связи с возросшей угрозой военных действий России и непредсказуемости ситуации с безопасностью.
Соответствующее заявление было обнародовано на сайте посольства.
«Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. ... Посольство остается открытым и может обрабатывать паспорта США и консульские отчеты о рождении за границей, а также может предоставлять ссуды на репатриацию гражданам США, которые в настоящее время не могут позволить себе купить коммерческий билет в Соединенные Штаты», — указывается в заявлении.
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