В Киеве пока не будут вводить комендантский час

В случае утверждения Верховной Радой чрезвычайного положения будут запрещены массовые акции, установлен контроль въезда/выезда из региона, о комендантском часе речь пока не идет, отмечает мэр Киева Виталий Кличко.
«Если такое решение (о введении чрезвычайного положения) будет принято, что это означает? На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под руководством глав ОГА или КГГА, устанавливается усиленный контроль въезда и выезда с территории городов и областей», — сказал Кличко в видеообращении в среду.
По его словам, также может ограничиваться движение транспортных средств, проводиться их осмотр.
«Устанавливается запрет проведения массовых мероприятий, устанавливается запрет на проведение митингов, могут быть другие ограничительные меры», — акцентировал внимание мэр столицы.
При этом он подчеркнул: «Комендантский час на территориях областей и городов не вводят до принятия отдельного решения».
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