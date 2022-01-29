Британский премьер собирается в ближайшие дни обсудить с Путиным Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в течение ближайших дней провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают в ночь на субботу британские СМИ со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

«Когда в течение ближайшей недели он будет разговаривать с президентом Путиным, то подчеркнёт, что России необходимо снизить напряжённость (близ Украины — Ред.) и работать на дипломатическом уровне», — заявил собеседник британских журналистов.

«Премьер-министр намерен наращивать дипломатические усилия и укрепить факторы сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе», — добавил он.

Кроме того, некоторые СМИ Великобритании утверждают, что Лондон в понедельник планирует ввести дополнительные санкции против «стратегических и финансовых интересов» РФ.