В Украине за сутки более 37 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 37 351 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 7 163 человека, 149 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 5 341, медработников — 806); 78 564 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27672 человека, вторую дозу — 23712 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу — 26444 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано — 3 340 человек; летальных исходов — 149; поправилось — 7 163 человека», — сказано в утренней статистике в телеграмм-канале.

Днем ранее, 28 января фиксировалось 34 408 новых случаев, 27 января выявили 32 393 новых случая заболевания СOVID-19, 26 января за сутки выявили 24 321 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 017 961 человек; выздоровело — 3 615 257 человека; летальных исходов — 100 031.

С начала вакцинальной кампании привито 15 306 059 человек, из них получили первую дозу — 15 306 057 человек, получили две дозы — 14 600 434 человека, получили дополнительную дозу — 16 362 человека, бустерную дозу — 322 543 человека. В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.