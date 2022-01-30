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Франция не направит официальных представителей на открытие Олимпиады в Пекине

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Франция не направит официальных представителей на открытие Олимпиады в Пекине

Французские чиновники скорее всего не будут присутствовать на открытии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI.

«Будет присутствовать на месте министр-делегат по делам спорта Роксана Марасиняну. Это не церемония открытия, но она будет там, чтобы поддерживать наших атлетов во время этих Олимпийских игр, — сказал госсекретарь. — Это еще не решено, мы еще советуемся с нашими европейскими партнерами, но я думаю, что французских представителей скорее всего не будет на открытии игр».

В ответ на вопрос журналиста о том, не идет ли речь о скрытом или частичном дипломатическом бойкоте, против которого официально выступала Франция, Бон ответил, что не хочет развивать эти дебаты. Он заявил, что с Китаем нужно проявлять большую жесткость по определенным темам и подавать достаточно заметные сигналы. «Большинство европейских стран имеют идентичную стратегию: нулевое или умеренное присутствие, то есть без глав государств или правительств, на церемонии открытия», — сказал Бон.

Он добавил, что США объявили дипломатический бойкот, который подразумевает отказ отправлять дипломатов или официальных лиц на церемонию открытия, но при этом речь не идет о спортивном бойкоте. Госсекретарь заверил, что Франция не собирается бойкотировать игры в спортивном плане.

Напомним, в начале декабря президент Франции Эмманюэль Макрон назвал малоэффективной инициативу США и ряда других стран по дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине и призвал не политизировать олимпийское движение. Он призвал работать с Международным олимпийским комитетом (МОК) над обеспечением выполнения положений хартии защиты атлетов и помогать организации выполнять ее работу в Китае.

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6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.

Франция, Олимпиада-2022
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