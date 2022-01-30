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Глава МИД Франции уверен в единой позиции ЕС в случае российской агрессии

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Глава МИД Франции уверен в единой позиции ЕС в случае российской агрессии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не видит противоречий между странами ЕС относительно реакции на возможные действия России против Украины ни в вопросе экономических санкций, ни в военном плане.

«Я не чувствую никаких расхождений между европейцами. Моя немецкая коллега, с которой я разговариваю почти каждый день, очень четко сказала, что будет с проектом „Северный поток 2“ в случае российской агрессии. И по заверению союзников по НАТО, и здесь наши позиции единодушны», — отметил глава МИД Франции в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Journal du dimanche.

Он сообщил, что собирается в среду направиться в Бухарест, чтобы подтвердить Румынии, что Франция может быть базовой страной на военном уровне в этом сценарии обеспечения безопасности, как было объявлено президентом республики (Эмманюэлем Макроном).

По его словам, Германия в настоящий момент уже делает точно то же самое в Литве.

На вопрос, почему бы в том, что касается санкций на случай российской агрессии сразу ясно не заявить, что, если русские вторгнутся на Украину, система банковских переводов SWIFT будет для них отключена или что газопровод «Северный поток 2» не вступит в действие, Ле Дриан ответил, что принцип массированных санкций направлен на сдерживание России от нападения на Украину.

«Чтобы он (принцип) был эффективным, должен быть минимум двусмысленности. Детальное описание (ограничительных) мер нанесло бы вред совместной воле союзников действовать эффективно. Но эти финансовые и экономические санкции должны быть достаточно сильными, чтобы Россия задалась вопросом о рисках для ее собственной экономики, если она решит вновь посягнуть на суверенитет Украины», — объяснил французский министр.

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Отвечая на вопрос, какой будет реакция Запада, если Россия попытается завоевать не всю Украину, а только связать со своим югом уже аннексированный Крым, Ле Дриан заявил, что любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия. «Яснее этого не сказать. Моя немецкая коллега говорит: „Больше ни шагу“ (со стороны РФ). И я тоже использую это выражение», — сообщил он.

Глава французского МИД также отметил, что пока не видит признаков какого-либо прогресса в диалоге между Францией и Россией по выходу из нестабильной обстановки на украинской границе.

Жан-Ив Ле Дриан, отношения с Россией
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