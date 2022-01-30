В США заканчивают подготовку законопроекта о санкциях против РФ

Сенат завершает работу над проектом о санкциях в отношении России, которые будут введены в случае вторжения в Украину. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

«Мы находимся на финишной прямой и, надеюсь, что эта работа увенчается успехом. У обеих партий есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения РФ в Украину для нее наступили жесткие последствия», — сказал он.

Он добавил, что речь идет о санкциях в отношении крупнейших российских банков, которые причинят серьезный ущерб российской экономике, дополнительных поставках оружия Украине, санкциях в отношении российского энергетического сектора, санкциях в отношении российского суверенного долга.

Ранее источники CNN в Конгрессе сообщили, что голосование по санкционному законопроекту состоится, вероятно, уже на предстоящей неделе.

Часть из обсуждаемых в Сенате санкций против РФ может быть введена до вторжения, которое якобы готовит Россия, заявил Менендес. «Некоторые санкции могут быть задействованы ранее на основании того, что Россия уже сделала, — это кибератаки в отношении Украины, операции под „чужим флагом“, попытки подорвать власть в Украине изнутри. Но действительно опустошительные санкции, которые раздавят российскую экономику..., эти санкции будут введены, если Россия начнет вторжение», — сказал он.

Менендес не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены ранее.